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Сегодня, 22:53

Переговоры по переходу Кокорина из «Фиорентины» в «Арис» вступили в финальную фазу

Георгий Кудинов
,  
Вячеслав Короткин
Читать «СЭ» в
Александр Кокорин.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ», в понедельник, 29 августа, представители «Ариса» из Лимассола, «Фиорентины» и 31-летнего форварда «фиалок» Александра Кокорина провели решающую стадию переговоров по поводу перехода нападающего в кипрский клуб.

Сделка должна быть официально закрыта до 31 августа, когда на острове закрывается трансферное окно. При этом россиянина либо возьмут в аренду до конца сезона-2022/23, либо он досрочно расторгнет свой контракт с флорентийцами, который рассчитан до июня 2024 года.

В серии А команды должны окончательно оформить заявки 2 сентября, но уже сейчас понятно, что Кокорин в итоговый список игроков «Фиорентины» не попадет в любом случае.

С января 2021 года Кокорина принял участие в 11 матчах за флорентийцев и не отметился результативными действиями.

Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
ФК Фиорентина
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