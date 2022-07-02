Пепе Рейна хочет вернуться в Испанию

Голкипер Пепе Рейна хочет покинуть «Лацио». 39-летний испанец принял решение расторгнуть контракт с римским клубом, который рассчитан до июня 2023 года.

По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, Рейна хочет вернуться на родину, в Испанию. Он перешел в «Лацио» в 2020 году из «Милана».

В прошедшем сезоне Рейна сыграл в 17 матчах во всех турнирах и пропустил 33 мяча. Трижды он сохранил ворота в неприкосновенности.