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Сегодня, 07:38

Пепе Рейна хочет вернуться в Испанию

Евгений Козинов
Корреспондент
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Голкипер Пепе Рейна хочет покинуть «Лацио». 39-летний испанец принял решение расторгнуть контракт с римским клубом, который рассчитан до июня 2023 года.

По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, Рейна хочет вернуться на родину, в Испанию. Он перешел в «Лацио» в 2020 году из «Милана».

В прошедшем сезоне Рейна сыграл в 17 матчах во всех турнирах и пропустил 33 мяча. Трижды он сохранил ворота в неприкосновенности.

Пепе Рейна
Футбол
ФК Лацио
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