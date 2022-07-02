Суперкубок Италии состоится в Саудовской Аравии

Суперкубок Италии в следующем сезоне будет сыгран в Саудовской Аравии. Матч запланирован на 18 января 2023 года.

В Суперкубке Италии в следующем году сыграют чемпион страны «Милан» и победитель Кубка Италии «Интер».

«Милан» 7 раз выигрывал Суперкубок Италии, а «Интер» — 6. Также оба клуба по четыре раза проигрывали в матчах.