Арестованы члены банды, ограбившей Верратти на Ибице
Арестованы члены банды, ограбившей полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, сообщает Periodico de Ibiza y Formentera.
Напомним, что 29-летний итальянец был ограблен на три миллиона евро во время отдыха на Ибице в доме бывшего нападающего сборной Бразилии Роналдо.
По информации источника, двоих преступников агенты Корпуса национальной полиции Испании выследили и задержали в городе Дения, куда они прибыли паромом с Ибицы, перевозя в машине часть награбленного. Еще четверых полицейские арестовали в Малаге.
Отмечается, что операцию провели представители специального отдела из Мадрида, которые ранее выслеживали членов банды, состоящей из людей из Испании и Восточной Европы, в связи с расследованиями в отношении других подобных грабежей.
При этом в ходе операции полиции были обнаружены драгоценности и прочие ценные вещи, украденные с виллы, где отдыхает полузащитник. Расследование продолжается, возможны дальнейшие аресты.
В прошедшем сезоне Верратти забил два мяча и отдал две результативные передачи в 32 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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Милан – Удинезе
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Сампдория – Аталанта
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Фиорентина – Кремонезе
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Лацио – Болонья
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Специя – Эмполи
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Верона – Наполи
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Ювентус – Сассуоло
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