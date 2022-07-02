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Арестованы члены банды, ограбившей Верратти на Ибице

Карен Саркисян
Корреспондент
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Арестованы члены банды, ограбившей полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, сообщает Periodico de Ibiza y Formentera.

Напомним, что 29-летний итальянец был ограблен на три миллиона евро во время отдыха на Ибице в доме бывшего нападающего сборной Бразилии Роналдо.

По информации источника, двоих преступников агенты Корпуса национальной полиции Испании выследили и задержали в городе Дения, куда они прибыли паромом с Ибицы, перевозя в машине часть награбленного. Еще четверых полицейские арестовали в Малаге.

Отмечается, что операцию провели представители специального отдела из Мадрида, которые ранее выслеживали членов банды, состоящей из людей из Испании и Восточной Европы, в связи с расследованиями в отношении других подобных грабежей.

При этом в ходе операции полиции были обнаружены драгоценности и прочие ценные вещи, украденные с виллы, где отдыхает полузащитник. Расследование продолжается, возможны дальнейшие аресты.

В прошедшем сезоне Верратти забил два мяча и отдал две результативные передачи в 32 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2022/06/29/1751849/detenidos-denia-tres-implicados-robo-marco-verratti.html
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