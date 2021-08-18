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Педро покинет «Рому» из-за конфликта с Моуринью

23:16
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Нападающий «Ромы» Педро намерен покинуть клуб. Он разорвет контракт с римлянами, сообщает The Mirror.

Испанец не хочет работать под руководством Жозе Моуринью и уйдет в стан принципиального соперника «волков» — «Лацио».

34-летний футболист и португальский специалист так и не смогли найти общий язык. Их конфликт длится уже давно, начиная с последнего отрезка карьеры Моуринью в «Челси». После увольнения португальского специалиста, Педро позволил себе негативно высказаться о его методах работы, назвав того «слабым тренером».

Действующий контракт Педро с римским клубом рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне Педро сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 7 голевых передач.

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Иван Шитик все материалы автора

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