«Дженоа» отказалась от трансфера Бенталеба
23:21
«Дженоа» отказался от подписания полузащитника Набиля Бенталеба, который находится в статусе свободного агента, сообщает Sky Sport Italia.
Алжирец хотел подписать с генуэзцами контракт по системе «2+1», а клуб предлагал контракт на год с опцией продления еще на два сезона.
Также появилась информация, что сделка сорвалась из-за проблем, обнаруженных у 26-летнего футболиста во время прохождения медицинского обследования.
Прошлый сезон Бенталеб провел в немецком «Шальке». В бундеслиге он принял участие только в 9 матчах.
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