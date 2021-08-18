«Дженоа» отказалась от трансфера Бенталеба

«Дженоа» отказался от подписания полузащитника Набиля Бенталеба, который находится в статусе свободного агента, сообщает Sky Sport Italia.

Алжирец хотел подписать с генуэзцами контракт по системе «2+1», а клуб предлагал контракт на год с опцией продления еще на два сезона.

Также появилась информация, что сделка сорвалась из-за проблем, обнаруженных у 26-летнего футболиста во время прохождения медицинского обследования.

Прошлый сезон Бенталеб провел в немецком «Шальке». В бундеслиге он принял участие только в 9 матчах.