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Педро может сменить «Рому» на «Лацио»

05:42
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри заинтересован в переходе нападающего «Роме» Педро. Как сообщает Calciomercato, у итальянского специалиста остались прекрасные отношения с испанским футболистом со времен совместной работы в «Челси».

Действующий контракт Педро с римским клубом рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне Педро сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 7 голевых передач.

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Евгений Козинов все материалы автора

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