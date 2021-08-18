Защитник «Шальке» Настасич перейдет в «Фиорентину»

Защитник Матия Настасич в ближайшее время покинет вылетевший во вторую бундеслигу «Шальке». Новой командой 28-летнего защитника станет итальянская «Фиорентина», сообщает журналист Николо Скира.

На этой неделе серб подпишет контракт с командой из Флоренции до 2025 года.

В сезоне-2020/21 Настасич провел 18 матчей за «Шальке» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.