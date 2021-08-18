Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Защитник «Шальке» Настасич перейдет в «Фиорентину»

22:34
Теги:

Защитник Матия Настасич в ближайшее время покинет вылетевший во вторую бундеслигу «Шальке». Новой командой 28-летнего защитника станет итальянская «Фиорентина», сообщает журналист Николо Скира.

На этой неделе серб подпишет контракт с командой из Флоренции до 2025 года.

В сезоне-2020/21 Настасич провел 18 матчей за «Шальке» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Специалисты назвали пять признаков перенесенного COVID-19
Какие знаки зодиака встретят любовь осенью 2021 года
Отец гениально проучил сбегающего из дома подростка и восхитил Сеть
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд