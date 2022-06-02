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Сегодня, 10:24

Пауло Дибала рассказал, где хочет продолжить карьеру

Виктория Кравченко
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Нападающий Пауло Дибала рассказал, где бы хотел продолжить карьеру. Ранее он стал свободным агентом, покинув «Ювентус».

«В Италии мне очень комфортно. Я хотел бы узнать другие чемпионаты, такие как премьер-лига или ла лига, но я счастлив в Италии», — цитирует Дибалу ESPN.

Сообщалось, что игроком активно интересуется «Интер». Поступала информация, что клуб предложит 28-летнему аргентинцу четырехлетний контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Дибала провел за «Ювентус» 36 матчей, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач.

Пауло Дибала
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
0
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 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
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 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
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 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
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 Рома 38 18 9 11 59-43 63
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 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
8
 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
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 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
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 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
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 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
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 Специя 38 10 6 22 41-71 36
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 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
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 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
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 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
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 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
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Дженоа – Болонья
 0 : 1
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
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Чиро Иммобиле

Лацио

 27
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Ювентус

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

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Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

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Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

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И К Ж
Адама Сумаоро

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Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

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 29 1 11
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