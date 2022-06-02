Пауло Дибала рассказал, где хочет продолжить карьеру

Нападающий Пауло Дибала рассказал, где бы хотел продолжить карьеру. Ранее он стал свободным агентом, покинув «Ювентус».

«В Италии мне очень комфортно. Я хотел бы узнать другие чемпионаты, такие как премьер-лига или ла лига, но я счастлив в Италии», — цитирует Дибалу ESPN.

Сообщалось, что игроком активно интересуется «Интер». Поступала информация, что клуб предложит 28-летнему аргентинцу четырехлетний контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Дибала провел за «Ювентус» 36 матчей, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач.