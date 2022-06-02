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Моуринью хочет, чтобы «Рома» приобрела полузащитника «Атлетико» де Пауля

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Атлетико» Родриго де Пауль может перейти в «Рому», сообщает AS со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, интерес к 28-летнему аргентинцу проявляет главный тренер римского клуба Жозе Моуринью.

Отмечается, что Моуринью хотел бы видеть полузащитника в «Роме», учитывая возможный переход хавбека Генриха Мхитаряна в «Интер».

При этом интерес к де Паулю проявляет и сам миланский клуб, а также «Наполи».

В прошедшем сезоне де Пауль забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи в 48 матчах за «Атлетико». Контракт полузащитника с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://as.com/futbol/2022/06/01/primera/1654076262_551899.html
Генрих Мхитарян
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Жозе Моуринью
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 2 : 0
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Специя – Наполи
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П
Доменико Берарди

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Хакан Чалханоглу

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Интер

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Николо Барелла

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 28 2 5
Итан Ампаду

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Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

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