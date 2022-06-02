Моуринью хочет, чтобы «Рома» приобрела полузащитника «Атлетико» де Пауля

Полузащитник «Атлетико» Родриго де Пауль может перейти в «Рому», сообщает AS со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, интерес к 28-летнему аргентинцу проявляет главный тренер римского клуба Жозе Моуринью.

Отмечается, что Моуринью хотел бы видеть полузащитника в «Роме», учитывая возможный переход хавбека Генриха Мхитаряна в «Интер».

При этом интерес к де Паулю проявляет и сам миланский клуб, а также «Наполи».

В прошедшем сезоне де Пауль забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи в 48 матчах за «Атлетико». Контракт полузащитника с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.