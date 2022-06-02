Форвард Лаутаро Мартинес хочет продолжать играть за «Интер»

Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес рассказал, что думает о своем будущем. 24-летний форвард хочет продолжать играть в миланском клубе.

«Мой план четко понятен: я на самом деле хочу остаться в «Интере» в следующем сезоне. Пока я не общался об этом с клубом, но хочу продолжить выступать за «Интер», — цитирует Мартинеса журналист Фабрицио Романо.

Нынешний контракт аргентинца с миланским клубом истекает летом 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Челси».