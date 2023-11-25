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Отец Черышева не исключил зимнего трансфера сына

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный тренер Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Венеции» Дениса Черышева, не исключил зимнего трансфера сына.

«Все будет зависеть от предложений. Да, действительно, у Дениса мало игровой практики, но он старается, выполняет все требования тренера, а это самое главное. Возможен ли переход в РПЛ? Посмотрим, как все будет. В данный момент Денис принадлежит «Венеции», и мы эти темы не обсуждаем», — приводит слова Черышева «РБ Спорт».

С августа 2022 года 32-летний Черышев выступает за «Венецию» во второй лиге Италии. В нынешнем сезоне он провел за клуб пять матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-chery-shev-zimnij-transfer-denisa-vse-budet-zaviset-ot-predlozhenij/
Денис Черышев
Футбол
ФК Венеция
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 12 10 1 1 29-6 31
2
 Ювентус 12 9 2 1 19-7 29
3
 Милан 12 7 2 3 20-14 23
4
 Наполи 12 6 3 3 24-13 21
5
 Фиорентина 12 6 2 4 20-16 20
6
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7
 Рома 12 5 3 4 22-14 18
8
 Болонья 12 4 6 2 13-10 18
9
 Монца 12 4 5 3 13-11 17
10
 Лацио 12 5 2 5 13-13 17
11
 Торино 12 4 4 4 10-14 16
12
 Фрозиноне 12 4 3 5 17-20 15
13
 Лечче 12 3 5 4 13-16 14
14
 Дженоа 12 4 2 6 13-16 14
15
 Сассуоло 12 3 3 6 16-21 12
16
 Удинезе 12 1 8 3 8-15 11
17
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