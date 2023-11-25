«Венеция» обыграла «Бари», Черышев вышел на замену на 85-й минуте

Читать «СЭ» в

«Венеция» на выезде обыграла «Бари» в матче 14-го тура серии В — 3:0.

Победу команде принесли голы Николаса Пьерини, Таннера Тессманна и Али Дембеле.

Российский полузащитник гостей Денис Черышев вышел на поле на 85-й минуте встречи.

«Венеция» возглавила турнирную таблицу серии В, набрав 30 очков. «Бари» идет на 10-й строчке с 18 очками.