«Венеция» обыграла «Бари», Черышев вышел на замену на 85-й минуте
«Венеция» на выезде обыграла «Бари» в матче 14-го тура серии В — 3:0.
Победу команде принесли голы Николаса Пьерини, Таннера Тессманна и Али Дембеле.
Российский полузащитник гостей Денис Черышев вышел на поле на 85-й минуте встречи.
«Венеция» возглавила турнирную таблицу серии В, набрав 30 очков. «Бари» идет на 10-й строчке с 18 очками.
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|
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|
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|12
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|2
|1
|19-7
|29
|
3
|Милан
|12
|7
|2
|3
|20-14
|23
|
4
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|12
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|3
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|
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|2
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|
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|6
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|
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|
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|18
|
9
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|12
|4
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|
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|
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|3
|5
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|15
|
13
|Лечче
|12
|3
|5
|4
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|14
|
14
|Дженоа
|12
|4
|2
|6
|13-16
|14
|
15
|Сассуоло
|12
|3
|3
|6
|16-21
|12
|
16
|Удинезе
|12
|1
|8
|3
|8-15
|11
|
17
|Эмполи
|12
|3
|1
|8
|5-21
|10
|
18
|Кальяри
|12
|2
|3
|7
|12-24
|9
|
19
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|12
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|
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|25.11
|17:00
|
Салернитана – Лацио
|2 : 1
|25.11
|20:00
|
Аталанта – Наполи
|- : -
|25.11
|22:45
|
Милан – Фиорентина
|- : -
|26.11
|14:30
|
Кальяри – Монца
|- : -
|26.11
|17:00
|
Эмполи – Сассуоло
|- : -
|26.11
|17:00
|
Фрозиноне – Дженоа
|- : -
|26.11
|20:00
|
Рома – Удинезе
|- : -
|26.11
|22:45
|
Ювентус – Интер
|- : -
|27.11
|20:30
|
Верона – Лечче
|- : -
|27.11
|22:45
|
Болонья – Торино
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|12
|
|
Оливье Жиру
Милан
|7
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|6
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|5
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Федерико Димарко
Интер
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|
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Джереми Толян
Сассуоло
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|10
|1
|3
|
|
Исак Хиен
Верона
|6
|1
|1
|
|
Майк Меньян
Милан
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|1
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