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Судейство

Сегодня, 21:18

Итальянские судьи выйдут на матчи с красными метками на лицах. Против чего они протестуют?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Как объявил сегодня президент Ассоциации итальянских арбитров Карло Пачифичи, судьи этой страны выйдут на матчи с красными метками на лицах.

Так они подключатся к кампании, призванной привлечь внимание к проблеме насилия против женщин. Инициатива коснется разных турниров — от чемпионата Италии до юношеских и любительских соревнований.

Такие акции (#unrossoallaviolenza) под лозунгом «покажем насилию красную карточку» проводятся не впервые. Например, в апреле 2018 года с красными полосками, напоминающими следы губной помады, вышли футболисты многих команд серии А. То же самое было и в ноябре 2019-го.

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«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 12 10 1 1 29-6 31
2
 Ювентус 12 9 2 1 19-7 29
3
 Милан 12 7 2 3 20-14 23
4
 Наполи 12 6 3 3 24-13 21
5
 Фиорентина 12 6 2 4 20-16 20
6
 Аталанта 12 6 2 4 20-11 20
7
 Рома 12 5 3 4 22-14 18
8
 Болонья 12 4 6 2 13-10 18
9
 Монца 12 4 5 3 13-11 17
10
 Лацио 12 5 2 5 13-13 17
11
 Торино 12 4 4 4 10-14 16
12
 Фрозиноне 12 4 3 5 17-20 15
13
 Лечче 12 3 5 4 13-16 14
14
 Дженоа 12 4 2 6 13-16 14
15
 Сассуоло 12 3 3 6 16-21 12
16
 Удинезе 12 1 8 3 8-15 11
17
 Эмполи 12 3 1 8 5-21 10
18
 Кальяри 12 2 3 7 12-24 9
19
 Верона 12 2 2 8 7-16 8
20
 Салернитана 12 0 5 7 8-24 5
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25.11 17:00
Салернитана – Лацио
 - : -
25.11 20:00
Аталанта – Наполи
 - : -
25.11 22:45
Милан – Фиорентина
 - : -
26.11 14:30
Кальяри – Монца
 - : -
26.11 17:00
Эмполи – Сассуоло
 - : -
26.11 17:00
Фрозиноне – Дженоа
 - : -
26.11 20:00
Рома – Удинезе
 - : -
26.11 22:45
Ювентус – Интер
 - : -
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Наполи

 6
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Маркус Тюрам

Интер

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Федерико Димарко

Интер

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Джереми Толян

Сассуоло

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И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 10 1 3
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 6 1 1
Майк Меньян

Майк Меньян

Милан

 9 1 1
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