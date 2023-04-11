Осимхен может летом перейти в «Баварию»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен близок к трансферу в «Баварию», сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, нигерийский форвард нравится руководству «Баварии».Переговоры между сторонами пройдут в ближайшие недели.

В текущем сезоне Осимхен провел за «Наполи» 29 матчей во всех турнирах, забил 25 мячей и отдал 5 голевых передач.