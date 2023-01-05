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Чинквини: «Миранчуку нужно блистать в каждой игре, чтобы я смог посоветовать его Пиоли»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини рассказал, что нужно сделать российскому полузащитнику «Торино» Алексею Миранчуку, чтобы перейти в клуб уровня Лиги чемпионов.

«Видно, что игра Миранчука постоянно улучшается и у него может сложиться большая карьера, в том числе, в Италии. Он вполне может перейти в сильный клуб. Например, в «Милан». Пиоли — мой друг, он мне как сын. Он играл у меня в «Фиорентине», я помог ему начать тренерскую карьеру в «Болонье». Я бы мог посоветовать ему Миранчука. Мы общаемся с ним каждую неделю. Но сперва Алексею нужно продолжать показывать топ-игру в каждом матче. Надо блистать не в одной игре, а в каждой. И тогда он перейдет в клуб уровня Лиги чемпионов», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

Алексей Миранчук. «Русский виртуозно владеет левой ногой!» Итальянские журналисты в восторге от Миранчука

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». У «быков» есть опция выкупа российского футболиста.

В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел за «Торино» 10 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oreste-chinkvini-miranchuku-nado-blistat-v-kazhdoj-igre-chtoby-ya-posovetoval-ego-pioli/
Алексей Миранчук
Лига чемпионов УЕФА
ФК Аталанта
ФК Милан
ФК Торино
Оресте Чинквини
Стефано Пиоли
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Спортивный директор «Лацио» считает, что в этом году ни один российский футболист не перейдет в Серию А
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 16 13 2 1 37-13 41
2
 Милан 16 11 3 2 31-16 36
3
 Ювентус 16 10 4 2 25-7 34
4
 Интер 16 11 0 5 35-22 33
5
 Лацио 16 9 3 4 27-13 30
6
 Рома 16 9 3 4 19-14 30
7
 Аталанта 16 8 4 4 24-17 28
8
 Удинезе 16 6 7 3 25-18 25
9
 Торино 16 6 4 6 17-18 22
10
 Фиорентина 16 5 5 6 19-21 20
11
 Болонья 16 5 4 7 20-26 19
12
 Лечче 16 4 6 6 16-18 18
13
 Эмполи 16 4 6 6 13-20 18
14
 Монца 16 5 2 9 17-23 17
15
 Салернитана 16 4 5 7 20-26 17
16
 Сассуоло 16 4 4 8 16-24 16
17
 Специя 16 3 5 8 16-28 14
18
 Сампдория 16 2 3 11 8-28 9
19
 Кремонезе 16 0 7 9 11-27 7
20
 Верона 16 1 3 12 13-30 6
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38 тур
7.01 17:00
Фиорентина – Сассуоло
 - : -
7.01 20:00
Ювентус – Удинезе
 - : -
7.01 22:45
Монца – Интер
 - : -
8.01 14:30
Салернитана – Торино
 - : -
8.01 17:00
Лацио – Эмполи
 - : -
8.01 17:00
Специя – Лечче
 - : -
8.01 20:00
Сампдория – Наполи
 - : -
8.01 22:45
Милан – Рома
 - : -
9.01 20:30
Верона – Кремонезе
 - : -
9.01 22:45
Болонья – Аталанта
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 7 1 2
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