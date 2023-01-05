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«Лацио» посодействует поиску фанатов, которые оскорбляли темнокожих футболистов во время матча с «Лечче»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Болельщики «Лацио» во время матча против «Лечче».
Фото Global Look Press

«Лацио» выступил с заявлением, в котором сообщил, что клуб окажет помощь в поиске болельщиков команды, оскорблявших темнокожих футболистов во время выездного матча 16-го тура чемпионата Италии против «Лечче» (1:2).

Во время игры болельщики римлян скандировали оскорбительные кричалки на расовой почве в адрес защитника «Лечче» Самюэля Юмтити и его одноклубника, нападающего Ламека Банда. Когда фанаты оскорбляли Юмтити в середине второго тайма, судья останавливал матч на несколько минут, а на стадионе прозвучало объявление с просьбой прекратить скандирование.

«Наш клуб всегда противостоял всем формам расизма и дискриминации всеми доступными средствами, внердял инициативы, направленные на ослабление подобных явлений. «Лацио» осуждает виновников этого отвратительного и постыдного поступка, и, как и всегда, окажет максимальное содействие властям в поиске виновных. Болельщики нашей команды — не расисты и не могут отождествляться с несколькими людьми, которые наносят вред имиджу клуба», — говорится в заявлении на официальном сайте «Лацио».

«Лацио» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 30 очками в 16 матчах. Команда проведет следующий матч дома против «Эмполи» 8 января, начало — в 17.00 (мск).

Футбол
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 Наполи 16 13 2 1 37-13 41
2
 Милан 16 11 3 2 31-16 36
3
 Ювентус 16 10 4 2 25-7 34
4
 Интер 16 11 0 5 35-22 33
5
 Лацио 16 9 3 4 27-13 30
6
 Рома 16 9 3 4 19-14 30
7
 Аталанта 16 8 4 4 24-17 28
8
 Удинезе 16 6 7 3 25-18 25
9
 Торино 16 6 4 6 17-18 22
10
 Фиорентина 16 5 5 6 19-21 20
11
 Болонья 16 5 4 7 20-26 19
12
 Лечче 16 4 6 6 16-18 18
13
 Эмполи 16 4 6 6 13-20 18
14
 Монца 16 5 2 9 17-23 17
15
 Салернитана 16 4 5 7 20-26 17
16
 Сассуоло 16 4 4 8 16-24 16
17
 Специя 16 3 5 8 16-28 14
18
 Сампдория 16 2 3 11 8-28 9
19
 Кремонезе 16 0 7 9 11-27 7
20
 Верона 16 1 3 12 13-30 6
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7.01 17:00
Фиорентина – Сассуоло
 - : -
7.01 20:00
Ювентус – Удинезе
 - : -
7.01 22:45
Монца – Интер
 - : -
8.01 14:30
Салернитана – Торино
 - : -
8.01 17:00
Лацио – Эмполи
 - : -
8.01 17:00
Специя – Лечче
 - : -
8.01 20:00
Сампдория – Наполи
 - : -
8.01 22:45
Милан – Рома
 - : -
9.01 20:30
Верона – Кремонезе
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