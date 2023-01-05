«Русский виртуозно владеет левой ногой!» Итальянские журналисты в восторге от Миранчука

Что говорят журналисты и комментаторы о голе Алексея «Вероне».

Алексей Миранчук ударно начал 2023 год — в матче с «Вероной» (1:1) российский полузащитник забил роскошный гол и стал одним из героев встречи. «СЭ» изучил, что говорят о форме Миранчука ведущие медиа Италии, а также комментаторы и журналисты.

La Gazzetta dello Sport признала Алексея лучшим игроком матча и поставила ему оценку 7.0. Такой же оценки Алексей удостоился и от Corriere dello Sport, которая, правда, определила его на один уровень с голландским одноклубником Схюрсом и игроком «Вероны» Джуричем.

Туринская газета Tuttosport поставила Миранчуку 6.5 — у россиянина высший балл среди туринцев наряду с защитником Джиджи. «Это третий гол русского в чемпионате, до этого он поражал ворота «Монцы» и «Милана». Нельзя сказать, что он запомнился чем-то еще, кроме гола, но и сам по себе результативный удар заслуживает длительных аплодисментов. Этот мяч позволил туринцам избежать того, чтобы начать 2023 год с поражения и сильно испортить себе настроение», — пишет издание.

Валон Бехрами, участник четырех чемпионатов мира в составе сборной Швейцарии и один из двух комментаторов матча «Торино» — «Верона» на платформе DAZN:

— Миранчук забил классный гол, его удар с левой ноги из-за штрафной площади был неотразим. Вратаря Монтипо ни в коем случае нельзя упрекнуть: мяч летел слишком быстро и точно. При этом оппонент Миранчука понимал, что тот собирается убрать мяч под любимую левую ногу и пробить, но все равно не накрыл удар русского! Игрок «Торино» сделал все настолько быстро и резко, что защитник просто за ним не успел.

Пьерфранческо Аркетти, журналист La Gazzetta dello Sport и автор репортажа о матче:

— «Верона» на набирала очков с 4 сентября прошлого года, когда обыграла «Сампдорию», так что для нее ничья на чужом поле против крепкого «Торино» — приемлемый результат и луч надежды в борьбе за сохранение места в серии А. «Торино» же вряд ли может занести этот матч себе в актив, что признает и главный тренер Юрич: ничья справедлива. Миранчук — лучший игрок в составе «Торино». «Верона» в целом грамотно сыграла в обороне, и легковесная атака туринцев мало что смогла сделать, однако именно россиянин был самым эффективным из атакующих игроков. А его шикарный голевой удар показал, что Юрич недаром делает ставку на Миранчука и постоянно выпускает его в стартовом составе.

Массимо Паганин, экс-защитник клубов серии А, эксперт и комментатор спортивной редакции концерна Mediaset:

— В конце декабря мне довелось работать на товарищеском матче «Монца» — «Торино», который показывали в прямом эфире на одном из бесплатных каналов Mediaset. Меня очень впечатлил Влашич, который на тот момент только вернулся в расположение команды после чемпионата мира и сразу оформил дубль. Мирунчук был неплох, но все же остался в тени хорвата. А вот против «Вероны» именно его гол принес команде ничью! Русский снова показал, как виртуозно он владеет левой ногой. Заметно, что в «Торино» ему гораздо комфортнее, чем в «Аталанте». Главный тренер верит в игрока, постоянно выпускает его в составе — и Алексей отвечает взаимностью. При этом он может быть еще эффективнее, если станет действовать наглее и будет чаще брать игру на себя.