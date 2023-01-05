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Сегодня, 17:30

«Русский виртуозно владеет левой ногой!» Итальянские журналисты в восторге от Миранчука

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
Что говорят журналисты и комментаторы о голе Алексея «Вероне».

Алексей Миранчук ударно начал 2023 год — в матче с «Вероной» (1:1) российский полузащитник забил роскошный гол и стал одним из героев встречи. «СЭ» изучил, что говорят о форме Миранчука ведущие медиа Италии, а также комментаторы и журналисты.

La Gazzetta dello Sport признала Алексея лучшим игроком матча и поставила ему оценку 7.0. Такой же оценки Алексей удостоился и от Corriere dello Sport, которая, правда, определила его на один уровень с голландским одноклубником Схюрсом и игроком «Вероны» Джуричем.

Алексей Миранчук (&laquo;Торино&raquo;) в&nbsp;матче против &laquo;Вероны&raquo;. Миранчук последовал примеру Головина. Забил красивый гол в первом матче года, но «Торино» споткнулся на команде Боккетти

Туринская газета Tuttosport поставила Миранчуку 6.5 — у россиянина высший балл среди туринцев наряду с защитником Джиджи. «Это третий гол русского в чемпионате, до этого он поражал ворота «Монцы» и «Милана». Нельзя сказать, что он запомнился чем-то еще, кроме гола, но и сам по себе результативный удар заслуживает длительных аплодисментов. Этот мяч позволил туринцам избежать того, чтобы начать 2023 год с поражения и сильно испортить себе настроение», — пишет издание.

Валон Бехрами, участник четырех чемпионатов мира в составе сборной Швейцарии и один из двух комментаторов матча «Торино» — «Верона» на платформе DAZN:

— Миранчук забил классный гол, его удар с левой ноги из-за штрафной площади был неотразим. Вратаря Монтипо ни в коем случае нельзя упрекнуть: мяч летел слишком быстро и точно. При этом оппонент Миранчука понимал, что тот собирается убрать мяч под любимую левую ногу и пробить, но все равно не накрыл удар русского! Игрок «Торино» сделал все настолько быстро и резко, что защитник просто за ним не успел.

Пьерфранческо Аркетти, журналист La Gazzetta dello Sport и автор репортажа о матче:

— «Верона» на набирала очков с 4 сентября прошлого года, когда обыграла «Сампдорию», так что для нее ничья на чужом поле против крепкого «Торино» — приемлемый результат и луч надежды в борьбе за сохранение места в серии А. «Торино» же вряд ли может занести этот матч себе в актив, что признает и главный тренер Юрич: ничья справедлива. Миранчук — лучший игрок в составе «Торино». «Верона» в целом грамотно сыграла в обороне, и легковесная атака туринцев мало что смогла сделать, однако именно россиянин был самым эффективным из атакующих игроков. А его шикарный голевой удар показал, что Юрич недаром делает ставку на Миранчука и постоянно выпускает его в стартовом составе.

Массимо Паганин, экс-защитник клубов серии А, эксперт и комментатор спортивной редакции концерна Mediaset:

— В конце декабря мне довелось работать на товарищеском матче «Монца» — «Торино», который показывали в прямом эфире на одном из бесплатных каналов Mediaset. Меня очень впечатлил Влашич, который на тот момент только вернулся в расположение команды после чемпионата мира и сразу оформил дубль. Мирунчук был неплох, но все же остался в тени хорвата. А вот против «Вероны» именно его гол принес команде ничью! Русский снова показал, как виртуозно он владеет левой ногой. Заметно, что в «Торино» ему гораздо комфортнее, чем в «Аталанте». Главный тренер верит в игрока, постоянно выпускает его в составе — и Алексей отвечает взаимностью. При этом он может быть еще эффективнее, если станет действовать наглее и будет чаще брать игру на себя.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Верона
ФК Торино
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Миранчук последовал примеру Головина. Забил красивый гол в первом матче года, но «Торино» споткнулся на команде Боккетти
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 16 13 2 1 37-13 41
2
 Милан 16 11 3 2 31-16 36
3
 Ювентус 16 10 4 2 25-7 34
4
 Интер 16 11 0 5 35-22 33
5
 Лацио 16 9 3 4 27-13 30
6
 Рома 16 9 3 4 19-14 30
7
 Аталанта 16 8 4 4 24-17 28
8
 Удинезе 16 6 7 3 25-18 25
9
 Торино 16 6 4 6 17-18 22
10
 Фиорентина 16 5 5 6 19-21 20
11
 Болонья 16 5 4 7 20-26 19
12
 Лечче 16 4 6 6 16-18 18
13
 Эмполи 16 4 6 6 13-20 18
14
 Монца 16 5 2 9 17-23 17
15
 Салернитана 16 4 5 7 20-26 17
16
 Сассуоло 16 4 4 8 16-24 16
17
 Специя 16 3 5 8 16-28 14
18
 Сампдория 16 2 3 11 8-28 9
19
 Кремонезе 16 0 7 9 11-27 7
20
 Верона 16 1 3 12 13-30 6
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7.01 17:00
Фиорентина – Сассуоло
 - : -
7.01 20:00
Ювентус – Удинезе
 - : -
7.01 22:45
Монца – Интер
 - : -
8.01 14:30
Салернитана – Торино
 - : -
8.01 17:00
Лацио – Эмполи
 - : -
8.01 17:00
Специя – Лечче
 - : -
8.01 20:00
Сампдория – Наполи
 - : -
8.01 22:45
Милан – Рома
 - : -
9.01 20:30
Верона – Кремонезе
 - : -
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Болонья – Аталанта
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