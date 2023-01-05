«Русский виртуозно владеет левой ногой!» Итальянские журналисты в восторге от Миранчука
Алексей Миранчук ударно начал 2023 год — в матче с «Вероной» (1:1) российский полузащитник забил роскошный гол и стал одним из героев встречи. «СЭ» изучил, что говорят о форме Миранчука ведущие медиа Италии, а также комментаторы и журналисты.
La Gazzetta dello Sport признала Алексея лучшим игроком матча и поставила ему оценку 7.0. Такой же оценки Алексей удостоился и от Corriere dello Sport, которая, правда, определила его на один уровень с голландским одноклубником Схюрсом и игроком «Вероны» Джуричем.
Туринская газета Tuttosport поставила Миранчуку 6.5 — у россиянина высший балл среди туринцев наряду с защитником Джиджи. «Это третий гол русского в чемпионате, до этого он поражал ворота «Монцы» и «Милана». Нельзя сказать, что он запомнился чем-то еще, кроме гола, но и сам по себе результативный удар заслуживает длительных аплодисментов. Этот мяч позволил туринцам избежать того, чтобы начать 2023 год с поражения и сильно испортить себе настроение», — пишет издание.
Валон Бехрами, участник четырех чемпионатов мира в составе сборной Швейцарии и один из двух комментаторов матча «Торино» — «Верона» на платформе DAZN:
— Миранчук забил классный гол, его удар с левой ноги из-за штрафной площади был неотразим. Вратаря Монтипо ни в коем случае нельзя упрекнуть: мяч летел слишком быстро и точно. При этом оппонент Миранчука понимал, что тот собирается убрать мяч под любимую левую ногу и пробить, но все равно не накрыл удар русского! Игрок «Торино» сделал все настолько быстро и резко, что защитник просто за ним не успел.
Пьерфранческо Аркетти, журналист La Gazzetta dello Sport и автор репортажа о матче:
— «Верона» на набирала очков с 4 сентября прошлого года, когда обыграла «Сампдорию», так что для нее ничья на чужом поле против крепкого «Торино» — приемлемый результат и луч надежды в борьбе за сохранение места в серии А. «Торино» же вряд ли может занести этот матч себе в актив, что признает и главный тренер Юрич: ничья справедлива. Миранчук — лучший игрок в составе «Торино». «Верона» в целом грамотно сыграла в обороне, и легковесная атака туринцев мало что смогла сделать, однако именно россиянин был самым эффективным из атакующих игроков. А его шикарный голевой удар показал, что Юрич недаром делает ставку на Миранчука и постоянно выпускает его в стартовом составе.
Массимо Паганин, экс-защитник клубов серии А, эксперт и комментатор спортивной редакции концерна Mediaset:
— В конце декабря мне довелось работать на товарищеском матче «Монца» — «Торино», который показывали в прямом эфире на одном из бесплатных каналов Mediaset. Меня очень впечатлил Влашич, который на тот момент только вернулся в расположение команды после чемпионата мира и сразу оформил дубль. Мирунчук был неплох, но все же остался в тени хорвата. А вот против «Вероны» именно его гол принес команде ничью! Русский снова показал, как виртуозно он владеет левой ногой. Заметно, что в «Торино» ему гораздо комфортнее, чем в «Аталанте». Главный тренер верит в игрока, постоянно выпускает его в составе — и Алексей отвечает взаимностью. При этом он может быть еще эффективнее, если станет действовать наглее и будет чаще брать игру на себя.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|16
|13
|2
|1
|37-13
|41
|
2
|Милан
|16
|11
|3
|2
|31-16
|36
|
3
|Ювентус
|16
|10
|4
|2
|25-7
|34
|
4
|Интер
|16
|11
|0
|5
|35-22
|33
|
5
|Лацио
|16
|9
|3
|4
|27-13
|30
|
6
|Рома
|16
|9
|3
|4
|19-14
|30
|
7
|Аталанта
|16
|8
|4
|4
|24-17
|28
|
8
|Удинезе
|16
|6
|7
|3
|25-18
|25
|
9
|Торино
|16
|6
|4
|6
|17-18
|22
|
10
|Фиорентина
|16
|5
|5
|6
|19-21
|20
|
11
|Болонья
|16
|5
|4
|7
|20-26
|19
|
12
|Лечче
|16
|4
|6
|6
|16-18
|18
|
13
|Эмполи
|16
|4
|6
|6
|13-20
|18
|
14
|Монца
|16
|5
|2
|9
|17-23
|17
|
15
|Салернитана
|16
|4
|5
|7
|20-26
|17
|
16
|Сассуоло
|16
|4
|4
|8
|16-24
|16
|
17
|Специя
|16
|3
|5
|8
|16-28
|14
|
18
|Сампдория
|16
|2
|3
|11
|8-28
|9
|
19
|Кремонезе
|16
|0
|7
|9
|11-27
|7
|
20
|Верона
|16
|1
|3
|12
|13-30
|6
|7.01
|17:00
|
Фиорентина – Сассуоло
|- : -
|7.01
|20:00
|
Ювентус – Удинезе
|- : -
|7.01
|22:45
|
Монца – Интер
|- : -
|8.01
|14:30
|
Салернитана – Торино
|- : -
|8.01
|17:00
|
Лацио – Эмполи
|- : -
|8.01
|17:00
|
Специя – Лечче
|- : -
|8.01
|20:00
|
Сампдория – Наполи
|- : -
|8.01
|22:45
|
Милан – Рома
|- : -
|9.01
|20:30
|
Верона – Кремонезе
|- : -
|9.01
|22:45
|
Болонья – Аталанта
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|9
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|8
|
|
Мбала Нзола
Специя
|8
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Мариу Руй
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|7
|1
|2
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|14
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|15
|1
|5