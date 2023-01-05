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Сегодня, 14:49

Спортивный директор «Лацио» считает, что в этом году ни один российский футболист не перейдет в Серию А

Алина Савинова
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Спортивный директор «Лацио» Игли Таре ответил на вопрос, стоит ли ожидать появления российских футболистов в Серии А.

«Предположу, что в этом году ни один российский футболист не перейдет в Серию А. По политическим причинам в том числе», — приводит «РБ Спорт» слова Таре.

На данный момент в Италии выступают два российских игрока. Алексей Миранчук играет за «Торино». В 10 матчах Серии А полузащитник отметился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Денис Черышев играет в составе «Венеции» в Серии Б. В текущем сезоне он забил три мяча и сделал одну голевую передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-latsio-v-e-tom-godu-ni-odin-rossijskij-futbolist-ne-perejdet-v-seriyu-a/
Алексей Миранчук
Денис Черышев
Футбол
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 Ювентус 16 10 4 2 25-7 34
4
 Интер 16 11 0 5 35-22 33
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 Лацио 16 9 3 4 27-13 30
6
 Рома 16 9 3 4 19-14 30
7
 Аталанта 16 8 4 4 24-17 28
8
 Удинезе 16 6 7 3 25-18 25
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 Салернитана 16 4 5 7 20-26 17
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 - : -
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