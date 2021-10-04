«Он не похож на футболиста». Ветеран «Фиорентины» раскритиковал Кокорина

Бывший полузащитник «Фиорентины» Массимо Орландо прокомментировал поражение команды в матче седьмого тура чемпионата Италии против «Наполи» (1:2).

«До второго пропущенного мяча было ощущение, что «Фиорентина» способна одержать победу. Первый тайм мы сыграли хорошо, единственной проблемой была слишком высокая защита.

В целом, это хорошее начало сезона, мы должны быть счастливы быть пятыми. Команда играет хорошо — для меня самое лучшее.

Кокорин? Каждый раз, когда я вижу его на поле, он мне совсем не кажется футболистом», — цитирует Орландо Viola News.

Хозяева открыли счет на 28-й минуте — отличился Хосе Мартинес Куарта. У гостей отличились Ирвинг Лосано и Амир Ррахмани.

Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин вышел на замену на 78-й минуте и не отметился результативными действиями.

«Наполи» выиграл все семь стартовых матчей в серии А. Команда лидирует в чемпионате, имея в активе 21 очко. У «Фиорентины» 12 очков и пятая позиция.