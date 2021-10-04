Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Он не похож на футболиста». Ветеран «Фиорентины» раскритиковал Кокорина

21:15
Теги:

Бывший полузащитник «Фиорентины» Массимо Орландо прокомментировал поражение команды в матче седьмого тура чемпионата Италии против «Наполи» (1:2).

«До второго пропущенного мяча было ощущение, что «Фиорентина» способна одержать победу. Первый тайм мы сыграли хорошо, единственной проблемой была слишком высокая защита.

В целом, это хорошее начало сезона, мы должны быть счастливы быть пятыми. Команда играет хорошо — для меня самое лучшее.

Кокорин? Каждый раз, когда я вижу его на поле, он мне совсем не кажется футболистом», — цитирует Орландо Viola News.

Хозяева открыли счет на 28-й минуте — отличился Хосе Мартинес Куарта. У гостей отличились Ирвинг Лосано и Амир Ррахмани.

Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин вышел на замену на 78-й минуте и не отметился результативными действиями.

«Наполи» выиграл все семь стартовых матчей в серии А. Команда лидирует в чемпионате, имея в активе 21 очко. У «Фиорентины» 12 очков и пятая позиция.

Дополнительная информация:

https://www.violanews.com/news-viola/m-orlando-ecco-il-mio-appunto-a-italiano-kokorin-non-sembra-un-calciatore/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Звереву грозит дисквалификация из-за обвинений в насилии. В ATP все-таки начали расследование
В Интернете произошел самый масштабный сбой за последние пять лет
Николича подставили хуже, чем Семина. Что происходит в «Локомотиве»
Российских гимнасток не пустили на соревнования в Израиль
10 актеров, которые сильно похудели
vs
2
Офсайд