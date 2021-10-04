«Он не похож на футболиста». Ветеран «Фиорентины» раскритиковал Кокорина
Бывший полузащитник «Фиорентины» Массимо Орландо прокомментировал поражение команды в матче седьмого тура чемпионата Италии против «Наполи» (1:2).
«До второго пропущенного мяча было ощущение, что «Фиорентина» способна одержать победу. Первый тайм мы сыграли хорошо, единственной проблемой была слишком высокая защита.
В целом, это хорошее начало сезона, мы должны быть счастливы быть пятыми. Команда играет хорошо — для меня самое лучшее.
Кокорин? Каждый раз, когда я вижу его на поле, он мне совсем не кажется футболистом», — цитирует Орландо Viola News.
Хозяева открыли счет на 28-й минуте — отличился Хосе Мартинес Куарта. У гостей отличились Ирвинг Лосано и Амир Ррахмани.
Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин вышел на замену на 78-й минуте и не отметился результативными действиями.
«Наполи» выиграл все семь стартовых матчей в серии А. Команда лидирует в чемпионате, имея в активе 21 очко. У «Фиорентины» 12 очков и пятая позиция.
Дополнительная информация:
https://www.violanews.com/news-viola/m-orlando-ecco-il-mio-appunto-a-italiano-kokorin-non-sembra-un-calciatore/
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