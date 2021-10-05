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«Милан» может продлить контракт с Пиоли

02:41
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли может продлить контракт с клубом, сообщает MilanNews.

По сведениям источника, руководство клуба довольно игрой и результатами команды в сезоне и хочет предложить 55-летнему итальянцу новый контракт. Текущее соглашение специалиста с «Миланом» действует до лета 2022 года.

«Милан» после 7 матчей занимает второе место в серии А, имея в активе 19 очков.

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Сергей Разин все материалы автора

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