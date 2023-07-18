Куадрадо отклонил предложение из Саудовской Аравии с зарплатой 8 миллионов евро в год ради перехода в «Интер»

Экс-защитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо хочет подписать контракт с «Интером».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, ради подписания соглашения с «нерадзурри» 35-летний колумбиец отклонил предложение из Саудовской Аравии с зарплатой 8 миллионов евро в год.

Как сообщает инсайдер Николо Скиры, Куадрадо заключит однолетний контракт с «Интером». Оклад игрока составит 2 миллиона евро не считая бонусов.

Ныне свободный агент, Куадрадо провел за «Ювентус» 314 матчей, забил 26 мячей и отдал 65 результативных передач. В составе туринцев он 5 раз становился победителем серии А, трижды выигрывал Кубок Италии и дважды побеждал в Суперкубке страны.