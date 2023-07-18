Куадрадо отклонил предложение из Саудовской Аравии с зарплатой 8 миллионов евро в год ради перехода в «Интер»
Экс-защитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо хочет подписать контракт с «Интером».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, ради подписания соглашения с «нерадзурри» 35-летний колумбиец отклонил предложение из Саудовской Аравии с зарплатой 8 миллионов евро в год.
Как сообщает инсайдер Николо Скиры, Куадрадо заключит однолетний контракт с «Интером». Оклад игрока составит 2 миллиона евро не считая бонусов.
Ныне свободный агент, Куадрадо провел за «Ювентус» 314 матчей, забил 26 мячей и отдал 65 результативных передач. В составе туринцев он 5 раз становился победителем серии А, трижды выигрывал Кубок Италии и дважды побеждал в Суперкубке страны.
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|Наполи
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|Лацио
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|0-0
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3
|Интер
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Аталанта
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|0
|0
|0
|0-0
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6
|Рома
|0
|0
|0
|0
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|0
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7
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
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|0
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8
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Болонья
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|0
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10
|Торино
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|0
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|0-0
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11
|Монца
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Удинезе
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|19.08
|19:30
|
Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
|
Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
|- : -
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