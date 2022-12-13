«Ньюкасл» входит в число претендентов на Рабьо
«Ньюкасл» включился в борьбу за полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо, сообщает Calciomercato.
Действующий контракт француза с итальянским клубом рассчитан до лета 2023 года. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 18 миллионов евро.
Сам 27-летний футболист склоняется к продолжению карьеры в АПЛ. Причем «Ньюкасл» готов оформить трансфер уже зимой.
Другие клубы АПЛ — «Арсенал» и «Челси» — также заинтересованы в переходе полузащитника, но летом, когда появится возможность подписать игрока бесплатно.
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|9
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|15
|4
|4
|7
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|16
|
16
|Лечче
|15
|3
|6
|6
|14-17
|15
|
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|Специя
|15
|3
|4
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|
18
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|4.01
|14:30
|
Салернитана – Милан
|- : -
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|
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|- : -
|4.01
|16:30
|
Специя – Аталанта
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|4.01
|16:30
|
Торино – Верона
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|4.01
|18:30
|
Рома – Болонья
|- : -
|4.01
|18:30
|
Лечче – Лацио
|- : -
|4.01
|20:30
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Кремонезе – Ювентус
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|4.01
|20:30
|
Фиорентина – Монца
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|4.01
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Интер – Наполи
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Удинезе – Эмполи
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