«Ньюкасл» входит в число претендентов на Рабьо

«Ньюкасл» включился в борьбу за полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо, сообщает Calciomercato.

Действующий контракт француза с итальянским клубом рассчитан до лета 2023 года. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 18 миллионов евро.

Сам 27-летний футболист склоняется к продолжению карьеры в АПЛ. Причем «Ньюкасл» готов оформить трансфер уже зимой.

Другие клубы АПЛ — «Арсенал» и «Челси» — также заинтересованы в переходе полузащитника, но летом, когда появится возможность подписать игрока бесплатно.