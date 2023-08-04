Новичок «Фиорентины» Мело оценил свой прогресс

Полузащитник «Фиорентины» Артур Мело считает, что достиг прогресса за последние годы. Этим летом футболист перешел в клуб серии А из «Ювентуса». В 2018 году он играл за «Барселону».

«В «Барсе» мне удалось быстро адаптироваться, я хорошо провел дебютный сезон. Можно сказать, что тогда я был сильнейшей версией себя, но, думаю, сейчас я лучше, чем был тогда. За эти годы я многому научился, поэтому сегодня чувствую себя гораздо увереннее», — цитирует SportMediaset Мело.