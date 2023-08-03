«Ювентус» возобновил интерес к Партею на фоне возможного перехода Кессье в «Аль-Ахли»
«Ювентус» может подписать полузащитника «Арсенал» Томаса Партея вместо игрока «Барселоны» Франка Кессье.
По информации Джанлуки Ди Марцио, в связи с возможным срывом сделки по Кессье туринский клуб возобновил переговоры с представителями Партея.
Ранее сообщалось, что «бьянконери» вели переговоры с «Барселоной» по аренде Кессье. Однако 3 августа стало известно, что 26-летний игрок близок к переходу в «Аль-Ахли».
В сезоне-2022/23 Партей забил 3 гола в 40 матчах за «Арсенал». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
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15
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16
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
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Интер – Монца
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Рома – Салернитана
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|20.08
|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
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Болонья – Милан
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