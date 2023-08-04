Дзофф отреагировал на завершение карьеры Буффона

Экс-голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Дино Дзофф прокомментировал завершение карьеры Джанлуиджи Буффона.

«Цифры говорят сами за себя — он великий голкипер. Я сразу понял, насколько он хорош. Несмотря на его юный возраст», — цитирует слова Дзоффа ITASportPress.