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Дзофф отреагировал на завершение карьеры Буффона

Виктория Кравченко
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Экс-голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Дино Дзофф прокомментировал завершение карьеры Джанлуиджи Буффона.

«Цифры говорят сами за себя — он великий голкипер. Я сразу понял, насколько он хорош. Несмотря на его юный возраст», — цитирует слова Дзоффа ITASportPress.

Буффон 2 августа объявил о завершении карьеры. 45-летний голкипер выступал за «Парму, «ПСЖ» и «Ювентус». Со сборной Италии Буффон становился чемпионом мира (2006).

Джанлуиджи Буффон
ФК Ювентус
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