Недвед сообщил, что Аллегри хочет видеть Роналду и Дибалу в стартовом составе «Ювентуса»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед рассказал о ситуации с форвардом Пауло Дибалой и его новым контрактом.

«На следующей неделе мы встретимся с агентом Дибалы, чтобы начать переговоры о его контракте, — сказал Недвед в интервью Sky Sport Italia. — Аллегри нравится использовать Ронаду и Дибалу вместе».

27-летний Пауло Дибала в прошлом сезоне провел 26 матчей за «Ювентус» и забил пять мячей при трех голевых передачах. Контракт игрока истекает 30 июня 2022 года.

Ранее Недвед также заявил, что Криштиану Роналду останется в «Ювентусе»