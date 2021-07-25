Бернардески хочет остаться в «Ювентусе»

Нападающий «Ювентуса» Федерико Бернардески хочет остаться в команде, сообщает Caolciomercato.com.

По данным источника, футболист отклонил несколько предложений от зарубежных клубов. Он хотел бы перезапустить свою карьеру в «Юве» под руководством Массимилиано Аллегри. Скоро «старая синьора» проведет переговоры с агентом игрока Мино Райолой по поводу будущего Бернардески.

27-летний игрок в прошлом сезоне провел 39 матчей за «Ювентус» во всех турнирах и сделал три результативные передачи. В составе сборной Италии Бернардески стал победителем Евро-2020.