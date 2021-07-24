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Недвед заявил, что Роналду останется в «Ювентусе»

21:34
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
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Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед заявил, что форвард Криштиану Роналду останется в команде.

«Роналду вернется в понедельник. Он останется у нас», — сказал чех в интервью Sky Sport Italia.

Ранее французское издание L'Equipe сообщило, что «Ювентус» может обменять португальца в «ПСЖ» на Мауро Икарди.

36-летний Криштиану Роналду в прошлом сезоне провел 44 матча за «Юве» во всех турнирах и забил 36 мячей при четырех голевых передачах.

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Евгений Петров все материалы автора

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