«Наполи» сравнял счет в матче с «Удинезе»

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«Наполи» сравнял счет в матче 33-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» — 1:1. На 52-й минуте отличился Виктор Осимхен.

«Наполи» в этой игре достаточно набрать одно очко, чтобы стать чемпионом.