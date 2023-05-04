«Наполи» пропустил в матче с «Удинезе»

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«Наполи» пропустил в гостевом матче 33-го тура чемпионата Италии с «Удинезе». На 13-й минуте отличился полузащитник хозяев Санди Ловрич.

«Наполи» в этой игре достаточно набрать одно очко, чтобы стать чемпионом.