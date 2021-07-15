«Наполи» продлил контракт с Ди Лоренцо
21:47
Защитник Джованни Ди Лоренцо продлил контракт с «Наполи», сообщает официальный сайт итальянского клуба. Новое соглашение с 27-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2026 года.
Ди Лоренцо выступает в «Наполи» с 2019 года.
В минувшем сезоне итальянец провел 49 матчей за «Наполи», забил 4 гола и сделал 8 результативных передач.
В составе сборной Италии Ди Лоренцо стал чемпионом Европы-2020.
?? Giovanni Di Lorenzo in azzurro fino al 2026!— Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 15, 2021
? https://t.co/13fgOtz6eo
? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/xfu8DKh1O7
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