«Наполи» продлил контракт с Ди Лоренцо

Защитник Джованни Ди Лоренцо продлил контракт с «Наполи», сообщает официальный сайт итальянского клуба. Новое соглашение с 27-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Ди Лоренцо выступает в «Наполи» с 2019 года.

В минувшем сезоне итальянец провел 49 матчей за «Наполи», забил 4 гола и сделал 8 результативных передач.

В составе сборной Италии Ди Лоренцо стал чемпионом Европы-2020.