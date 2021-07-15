«Рома» одержала крупную победу в первом матче под руководством Моуринью

«Рома» одержала победу над «Монтекатини» со счетом 10:0. Это был первый матч команды под руководством Жозе Моуринью.

Хет-трик оформил нападающий Борха Майорал. Еще голами отметились Карлес Перес, Джанлука Манчини, Риккардо Калафьори, Николо Дзаньоло, Никола Залевски и Амаду Диавара. Также один мяч в свои ворота забил игрок соперника.

? Il primo test della stagione si ? da poco concluso: l'#ASRoma ha battuto per 10-0 il Montecatini.



?? Perez, Mancini, Mayoral (3), Calafiori, un autogol, Zaniolo (rig), Zalewski e Diawara. pic.twitter.com/umovFeO9lx — AS Roma (@OfficialASRoma) July 15, 2021

О назначении Моуринью на пост главного тренера «Ромы» стало известно 4 мая. Контракт рассчитан до лета 2024 года.