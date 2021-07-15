«Рома» одержала крупную победу в первом матче под руководством Моуринью
21:57
«Рома» одержала победу над «Монтекатини» со счетом 10:0. Это был первый матч команды под руководством Жозе Моуринью.
Хет-трик оформил нападающий Борха Майорал. Еще голами отметились Карлес Перес, Джанлука Манчини, Риккардо Калафьори, Николо Дзаньоло, Никола Залевски и Амаду Диавара. Также один мяч в свои ворота забил игрок соперника.
О назначении Моуринью на пост главного тренера «Ромы» стало известно 4 мая. Контракт рассчитан до лета 2024 года.
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