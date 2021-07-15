В чемпионате Италии командам запретили играть в зеленой форме

С сезона-2022/23 полевые игроки в чемпионате Италии не смогут играть в зеленой форме, сообщает 15 июля Football Italia. Такое изменение было внесено в регламент соревнований.

Указано, что этот пункт регламента был принят прежде всего по просьбе телекомпаний, которые опасаются, что зеленая форма будет сливаться с газоном. Об изменениях объявили заблаговременно, чтобы у клубов была возможность подготовиться.

В прошлом сезоне у «Лацио» была запасная форма полностью зеленого цвета. Пока неизвестно, как повлияет данное решение на «Сассуоло», основная форма которого состоит из зеленых и черных полос.