В чемпионате Италии командам запретили играть в зеленой форме
19:50
С сезона-2022/23 полевые игроки в чемпионате Италии не смогут играть в зеленой форме, сообщает 15 июля Football Italia. Такое изменение было внесено в регламент соревнований.
Указано, что этот пункт регламента был принят прежде всего по просьбе телекомпаний, которые опасаются, что зеленая форма будет сливаться с газоном. Об изменениях объявили заблаговременно, чтобы у клубов была возможность подготовиться.
В прошлом сезоне у «Лацио» была запасная форма полностью зеленого цвета. Пока неизвестно, как повлияет данное решение на «Сассуоло», основная форма которого состоит из зеленых и черных полос.
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