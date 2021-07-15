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В чемпионате Италии командам запретили играть в зеленой форме

19:50
Полузащитник «Лацио» Сенад Лулич в зеленой форме. Фото Football Italia
Полузащитник «Лацио» Сенад Лулич в зеленой форме. Фото Football Italia
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С сезона-2022/23 полевые игроки в чемпионате Италии не смогут играть в зеленой форме, сообщает 15 июля Football Italia. Такое изменение было внесено в регламент соревнований.

Указано, что этот пункт регламента был принят прежде всего по просьбе телекомпаний, которые опасаются, что зеленая форма будет сливаться с газоном. Об изменениях объявили заблаговременно, чтобы у клубов была возможность подготовиться.

В прошлом сезоне у «Лацио» была запасная форма полностью зеленого цвета. Пока неизвестно, как повлияет данное решение на «Сассуоло», основная форма которого состоит из зеленых и черных полос.

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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