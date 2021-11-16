«Наполи» планирует подписать новый контракт с Осимхеном
20:11
«Наполи» хочет продлить контракт с нападающим Виктором Осимхеном, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Подписание нового договора с Осимхеном на данный момент является приоритетной задачей у руководства клуба. Контракт нигерийского вингера с неаполитанцами рассчитан до 2025 года, однако они готовы предложить ему улучшенные условия, чтобы отбить интерес со стороны других клубов.
В сезоне-2021/22 Осимхен провел 11 матчей за «Наполи», на его счету 9 голов и результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего форварда в 60 миллионов евро.
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