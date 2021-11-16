В Италии сообщили, что «Фиорентина» попробует расторгнуть контракт с Кокориным

«Фиорентина» может попробовать расторгнуть контракт с нападающим Александром Кокориным, сообщает Fiorentina.it со ссылкой на Corriere Fiorentino.

Итальянский клуб намерен расстаться с 30-летним россиянином. Однако клуб не может найти варианты продажи или аренды футболиста. Поэтому выходом из ситуации может стать расторжение контракта.

30-летний нападающий в текущем сезоне выходил на поле в трех матчах «Фиорентины», отыграв в общей сложности 27 минут. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Последние матчи он пропустил из-за мышечной усталости. Transfermarkt оценивает футболиста в 3,5 миллиона евро.