В Италии сообщили, что «Фиорентина» попробует расторгнуть контракт с Кокориным
20:26
«Фиорентина» может попробовать расторгнуть контракт с нападающим Александром Кокориным, сообщает Fiorentina.it со ссылкой на Corriere Fiorentino.
Итальянский клуб намерен расстаться с 30-летним россиянином. Однако клуб не может найти варианты продажи или аренды футболиста. Поэтому выходом из ситуации может стать расторжение контракта.
30-летний нападающий в текущем сезоне выходил на поле в трех матчах «Фиорентины», отыграв в общей сложности 27 минут. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.
Последние матчи он пропустил из-за мышечной усталости. Transfermarkt оценивает футболиста в 3,5 миллиона евро.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю