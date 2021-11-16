Защитник Манчини продлит контракт с «Ромой»

Защитник «Ромы» Джанлука Манчини подпишет новый контракт с итальянским клубом, сообщает журналист Николо Скира.

Стороны находятся на финальной стадии переговоров. Новое соглашение будет рассчитано до лета 2026 года, тогда как действующий контракт — до лета 2024 года.

Также отмечается, что новый оклад 25-летнего итальянца будет составлять 3,5 миллиона евро в год (плюс бонусы). В настоящее время зарплата футболиста составляет 2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Манчини провел 16 матчей за римлян, в которых отметился одним голом.