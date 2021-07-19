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«Наполи» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» по Кулибали

17:34
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«Наполи» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» по защитнику Калиду Кулибали, сообщает Gazzetta dello Sport.

Английский клуб предложил за 30-летнего сенегальца 30 миллионов евро, что не устроило руководство неаполитанцев. В итальянском клубе намерены выручить как минимум 50 миллионов евро за своего защитника.

Напомним, что Кулибали перешел в «Наполи» из «Генка» в 2014 году за почти восемь миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 37 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол.

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Иван Шитик все материалы автора

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