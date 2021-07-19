Кокорин забил гол с близкого расстояния на тренировке «Фиорентины». Видео
19:02
«Фиорентина» выложила небольшой видеоролик в Twitter с тренировки команды. На видео нападающий Александр Кокорин отправляет мяч в ворота с близкого расстояния.
30-летний россиянин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из «Спартака». Россиянин принял участие в четырех матчах команды, проведя на поле в общей сложности 91 минуту и не отличившись результативными действиями. Большую часть второй половины сезона-2020/21 футболист восстанавливался от травмы бедра.
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