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Кокорин забил гол с близкого расстояния на тренировке «Фиорентины». Видео

19:02
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«Фиорентина» выложила небольшой видеоролик в Twitter с тренировки команды. На видео нападающий Александр Кокорин отправляет мяч в ворота с близкого расстояния.

30-летний россиянин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из «Спартака». Россиянин принял участие в четырех матчах команды, проведя на поле в общей сложности 91 минуту и не отличившись результативными действиями. Большую часть второй половины сезона-2020/21 футболист восстанавливался от травмы бедра.

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Иван Шитик все материалы автора

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