«Ювентус» хочет арендовать Паредеса у «ПСЖ»

«Ювентус» рассматривает возможность подписания Леандро Паредеса на правах арендного соглашения, утверждает La Repubblica. Туринцы предлагают «ПСЖ» аренду с правом выкупа Паредеса в конце сезона.

В прошедшем сезоне лиги 1 27-летний Паредес провел в составе «ПСЖ» 21 матч (1 гол, 2 передачи). Вместе со сборной Аргентины полузащитник выиграл Кубок Америки — 2021.