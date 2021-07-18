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«Ювентус» хочет арендовать Паредеса у «ПСЖ»

22:29
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«Ювентус» рассматривает возможность подписания Леандро Паредеса на правах арендного соглашения, утверждает La Repubblica. Туринцы предлагают «ПСЖ» аренду с правом выкупа Паредеса в конце сезона.

В прошедшем сезоне лиги 1 27-летний Паредес провел в составе «ПСЖ» 21 матч (1 гол, 2 передачи). Вместе со сборной Аргентины полузащитник выиграл Кубок Америки — 2021.

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Иван Шитик все материалы автора

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