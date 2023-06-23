«Наполи» интересуется защитником «Ланса» Дансо

«Наполи» хочет подписать защитника «Ланса» Кевина Дансо этим летом, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, итальянский клуб уже вступил в переговоры по трансферу 24-летнего австрийца.

В сезоне-2022/23 Дансо забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 40 матчах за «Ланс» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.