Маркизио считает, что у Погба проблемы с менталитетом

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио рассказал, что думает про проблемах полузащитника Поля Погба, который почти не играл в прошлом сезоне из-за травм.

«У него возникают ментальные проблемы, они обязательно сказываются на его физических способностях. С Погба случилось что-то нехорошее, семейное, и меня не удивляет, что он не может выступать должным образом. Желаю ему оправиться от этого в течение лета, — цитирует Маркизио ITASportPress.it.