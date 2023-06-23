Маркизио: «Все еще считаю Влаховича потенциальным чемпионом»

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио рассказал, что думает о результатах Душана Влаховича в туринском клубе.

«Все еще считаю его потенциальным чемпионом. Но нужен также и хороший тренер, который будет помогать Влаховичу расти, — цитирует Маркизио ITASportPress.it.

Влахович выступает за «Ювентус» с января прошлого года. Контракт игрока с туринцами истекает летом 2026 года.

В сезоне-2022/23 серб провел 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 75 миллионов евро.