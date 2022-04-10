«Наполи» — «Фиорентины»: Кокорин попал в число запасных

«Наполи» на своем поле сыграет против «Фиорентины» в рамках 32-го тура серии А. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин начнет встречу на скамейке запасных.

Это восьмой матч подряд, начатый Кокориным на скамейке. В прошлый раз он выходил на поле 10 января — против «Торино» (0:4).

С первой минуты на матч чемпионата Италии он не выходил еще ни разу.