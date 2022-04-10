Хет-трик Иммобиле принес «Лацио» победу над «Дженоа»

«Лацио» одержал победу над «Дженоа» (4:1) в матче 32-го тура серии А.

Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе.

В составе гостей хет-трик оформил Чиро Иммобиле. Еще один мяч забил Адам Марушич, а также Патрисио Габаррон в свои ворота.

Таким образом, «Лацио» набрал 55 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице серии А. «Дженоа» с 22 баллами остался на 19-й позиции.