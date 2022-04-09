«Аталанта» Миранчука сыграет против «Сассуоло», а «Милан» встретится с «Торино»

32-й тур чемпионата Италии по футболу.

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Турнирная таблица серии А — здесь