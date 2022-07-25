Скамакка вылетел в Лондон для медосмотра. Форвард подпишет с «Вест Хэмом» контракт до 2027 года

Скамакка вылетел в Лондон для прохождения медосмотра в «Вест Хэме»

Нападающий «Сассуоло» Джанлука Скамакка вылетел в Лондон для прохождения медосмотра в «Вест Хэме», сообщает Sky Sports. 23-итальянец подпишет контракт до 2027 года.

Ранее в итальянском клубе подтвердили, что форвард перейдет в состав «молотобойцев» за 36 миллионов евро плюс бонусы.

В сезоне-2021/22 Скамакка забил 16 голов и сделал 1 результативную передачу в 38 матчах за «Сассуоло» во всех турнирах. Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.