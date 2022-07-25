Неста рассказал, у какого итальянского клуба больше всего шансов в Лиге чемпионов сезона-2022/23
Бывший защитник «Лацио» и «Милана» Алесандро Неста поделился мнением о выступлении итальянских клубов в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2022/23.
«Интер» имеет больше всего шансов в Лиге чемпионов, потом «Ювентус». Туринцы со всеми их покупками могут выиграть как минимум чемпионат Италии. В этом году, в отличие от прошлого, они способны выиграть что-то значимое.
«Милану» нужно внести небольшие корректировки для хорошего выступления в ЛЧ, их путь начался относительно недавно.
«Наполи» буквально потеряли душу после ухода Кулибали и Инсинье. Эти футболисты великие чемпионы, которые сплачивали команду, даже за пределами поля. Их заменить будет очень трудно», — цитирует Несту La Gazzetta dello Sport.
В чемпионате Италии сезона-2021/22 «Милан» занял первое место. Серебряные медали достались «Интеру». Бронза — у «Наполи».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
|
Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -