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Неста рассказал, у какого итальянского клуба больше всего шансов в Лиге чемпионов сезона-2022/23

Руслан Минаев
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Бывший защитник «Лацио» и «Милана» Алесандро Неста поделился мнением о выступлении итальянских клубов в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2022/23.

«Интер» имеет больше всего шансов в Лиге чемпионов, потом «Ювентус». Туринцы со всеми их покупками могут выиграть как минимум чемпионат Италии. В этом году, в отличие от прошлого, они способны выиграть что-то значимое.

«Милану» нужно внести небольшие корректировки для хорошего выступления в ЛЧ, их путь начался относительно недавно.

«Наполи» буквально потеряли душу после ухода Кулибали и Инсинье. Эти футболисты великие чемпионы, которые сплачивали команду, даже за пределами поля. Их заменить будет очень трудно», — цитирует Несту La Gazzetta dello Sport.

В чемпионате Италии сезона-2021/22 «Милан» занял первое место. Серебряные медали достались «Интеру». Бронза — у «Наполи».

Алессандро Неста
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
ФК Наполи
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 - : -
13.08 19:30
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