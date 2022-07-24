В «Сассуоло» подтвердили, что Скамакка перейдет в «Вест Хэм» за 36 миллионов евро
Генеральный директор «Сассуолло» Джованни Карневали подтвердил, что форвард итальянской команды Джанлука Скамакка продолжит карьеру в «Вест Хэме».
«У нас есть соглашение с «Вест Хэмом». Скамакка перейдет в этот клуб за 36 миллионов евро. Мы можем получить еще 6 миллионов евро в виде бонусов, также в сделке прописано, что нам полагается 10 процентов от последующей перепродажи игрока. Я уверен, что Джанлука себя проявит, он очень хороший и талантливый парень», — сказал в интервью Corriere dello Sport Карневали.
В прошлом сезоне Скамакка забил 16 голов и сделал 1 результативную передачу в 38 матчах за «Сассуоло». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего итальянца в 30 миллионов евро.
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2
|Ливерпуль
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|0
|0
|0-0
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3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Арсенал
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|0-0
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6
|МЮ
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|0-0
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7
|Вест Хэм
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|0-0
|0
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8
|Лестер
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|0-0
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9
|Брайтон
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|0-0
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10
|Вулверхэмптон
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|0
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|0-0
|0
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11
|Ньюкасл
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Пэлас
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
|0
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|0
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|0-0
|0
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|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
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