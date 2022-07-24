В «Сассуоло» подтвердили, что Скамакка перейдет в «Вест Хэм» за 36 миллионов евро

Генеральный директор «Сассуолло» Джованни Карневали подтвердил, что форвард итальянской команды Джанлука Скамакка продолжит карьеру в «Вест Хэме».

«У нас есть соглашение с «Вест Хэмом». Скамакка перейдет в этот клуб за 36 миллионов евро. Мы можем получить еще 6 миллионов евро в виде бонусов, также в сделке прописано, что нам полагается 10 процентов от последующей перепродажи игрока. Я уверен, что Джанлука себя проявит, он очень хороший и талантливый парень», — сказал в интервью Corriere dello Sport Карневали.

В прошлом сезоне Скамакка забил 16 голов и сделал 1 результативную передачу в 38 матчах за «Сассуоло». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего итальянца в 30 миллионов евро.