Нападающий «Наполи» Лосано заявил, что хочет перейти в топ-клуб

Нападающий «Наполи» Ирвинг Лосано заявил, что хочет перейти в топ-клуб.

«Я думаю, что выступаю за неплохую команду, способную конкурировать в своем чемпионате, у меня отличные одноклубники. Я сильно вырос, играя за «Наполи». Правда в том, что я хотел бы играть в более крупном клубе. Считаю себя достаточно сильным футболистом с очевидными целями», — приводит Goal слова Лосано.

В сезоне-2021/22 Лосано провел 16 матчей за «Наполи», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего мексиканца в 45 миллионов евро.