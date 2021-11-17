Нападающий «Наполи» Лосано заявил, что хочет перейти в топ-клуб
19:49
Нападающий «Наполи» Ирвинг Лосано заявил, что хочет перейти в топ-клуб.
«Я думаю, что выступаю за неплохую команду, способную конкурировать в своем чемпионате, у меня отличные одноклубники. Я сильно вырос, играя за «Наполи». Правда в том, что я хотел бы играть в более крупном клубе. Считаю себя достаточно сильным футболистом с очевидными целями», — приводит Goal слова Лосано.
В сезоне-2021/22 Лосано провел 16 матчей за «Наполи», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего мексиканца в 45 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/bltfb10db62fe3da528
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